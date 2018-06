Modemerk Björn Borg komt met huwelijk voor iedereen

on

Het modemerk Björn Borg lanceert tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Rusland de campagne ‘Marriage Unblocked’, een digitaal platform waarop iedereen, ongeacht geslacht, kan trouwen, anoniem of in het openbaar.

‘Houden van wie je wil is een basisrecht vinden wij. Met ons nieuw platform hopen we de macht in sommige contreien te decentraliseren en het huwelijk voor elke volwassene mogelijk te maken,’ zegt Jonas Lindberg Nyvang, Global Marketing Director van Björn Borg.

Het platform laat iedereen toe om digitaal en symbolisch elkaar het jawoord te geven, hun gecodeerde geloften voor altijd op te slaan, een certificaat van hun digitale huwelijk te krijgen en om samen een rekening te openen voor de cryptomunt Ether.

De campagne wordt gelanceerd tijdens de eerste wedstrijd tussen Rusland en Saudi Arabië, twee landen waar homo’s niet kunnen trouwen. In totaal is het in 87 procent van de landen staat het burgerlijk huwelijk alleen open voor een man en een vrouw.

(bron en foto: Björn Borg)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws