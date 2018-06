Radio 10-06: In de voetsporen van dichter Arthur Rimbaud

on

Arthur Rimbaud geldt als een van de grootste vernieuwers van de dichtkunst in Frankrijk. Zijn werk is nog steeds verplichte kost op Franse scholen.

Arthur Rimbaud was homoseksueel. Hij had enige tijd een relatie met dichter Paul Verlaine.

Rimbaud was meer dan alleen dichter, hij was ook handelsreiziger, ontdekkingsreiziger en wapenhandelaar. Hij nam dienst in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, waarvoor hij zich meldde in de kazerne in Harderwijk.

De Roze Golf bezoekt het geboortehuis en het graf van Rimbaud in Charleville-Méziières en volgt het spoor van Rimbaud in Harderwijk met gids en Rimbaud-kenner Jos Kunne.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 10 juni tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

