Getrouwde homostellen van buiten EU hebben recht op verblijf

on

Het Europees Hof van Justitie heeft een getrouwd Roemeens-Amerikaans homostel gelijk gegeven in een zaak tegen de Roemeense staat. De uitspraak maakt duidelijk dat een echtgenoot van een EU-burger met hetzelfde geslacht zich in EU-lidstaten mag vestigen, ook als hij of zij zelf niet uit een land in de Europese Unie komt.

Clay Hamilton (links op de foto) en Relu Adrian Coman trouwden in 2010 in Brussel . Toen ze twee jaar later naar Roemenië wilden verhuizen, informeerden ze in Roemenië naar de voorwaarden waaronder de Amerikaan zich daar kon vestigen. Het antwoord was dat het niet kon, omdat de Amerikaan geen EU-burger is. Hij kon ook niet aanvoeren dat hij met een EU-burger was getrouwd, omdat Roemenië het homohuwelijk niet erkent.

De twee voelden zich gediscrimineerd en spanden een zaak aan die uiteindelijk door het Roemeense constitutionele hof aan het Europees Hof van Justitie is voorgelegd. Dat geeft de twee dus gelijk, verwijzend naar een artikel in een EU-verdrag over het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van lidstaten.

(Bron: NOS, foto: Facebook, foto: Romania TV)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws