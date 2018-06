Bakker die geen bruidstaart wilde bakken voor homostel vrijuit

on

De christelijke bakker in de Amerikaanse staat Colorado die weigerde een bruidstaart te bakken voor een homostel gaat vrijuit. Het Hooggerechtshof verwierp een klacht van het stel.

Volgens het hof werd de bakker vijandig behandeld door de Commissie Gelijke behandeling, die oordeelde over de klacht van het stel.

Charlie Craig en Dave Mullins wilden bij de Masterpiece Cakeshop van Jack Phillips in Lakewood een taart bestellen voor hun huwelijk. Het homohuwelijk was op dat moment nog niet geldig in de staat Colorado, maar de mannen wilden trouwen in Massachusetts en het feest vieren in hun eigen staat.

Na de weigering stapten de ze naar de Burgerrechtenafdeling in Colorado, die de zaak aanbracht bij de Commissie Gelijke Behandeling. Die stelde het homostel in het gelijk. De uitspraak werd bevestigd door een rechter en een beroepsrechter.

Het Hooggerechtshof is echter van oordeel dat de bakker onheus is bejegend door Commissie Gelijke Behandeling. De commissie deed het geloof van de bakker af als ‘ een van de meest verachtelijke vormen van retoriek die mensen kunnen gebruiken om anderen te kwetsen.’

Het Hooggerechtshof heeft met de uitspraak geen rangorde aangebracht in de vrijheid van godsdienst en het verbod op discriminatie.

(Bron: CNN, foto: Masterpiece Cakeshop)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws