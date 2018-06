on

In Deventer wordt vrijdag 8 juni de laatste Men Meet Men van het seizoen gehouden. Het ontmoetingscafé staat open voor homo’s en biseksuele mannen van 18 jaar en ouder.

De bijeenkomst is in de kelderbar van de Loge aan de Rijkmanstraat 10 in Deventer en begint om 20:00 uur. De deur is open tot middernacht.

Vanwege de Zomerkermis is er deze avond ook vuurwerk aan de Wellekade te zien.

De entree bedraagt € 2,00.

Men Meet Men is een initiatief van COC Deventer.

