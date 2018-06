Theoloog Voorberg: begrip voor schrappen homorollen

on

Theoloog Rikko Voorberg heeft er begrip voor dat de directeur van een basisschool in Hengelo homo-rollen in de eindmusical van Groep 8 heeft tegengehouden. De directeur vond de rollen geen goed idee omdat het de ouders van één van de kinderen, die Jehova’s Getuigen zijn, tegen de borst zou kunnen stuiten.

Voorberg zegt dat in het Radio 1-programma ‘Dit is de dag’.

‘Hij heeft een weg gezocht om iedereen zoveel mogelijk mee te laten doen’, zegt Voorberg.

In de musical waren de hoofdrollen weggelegd voor een man en een vrouw. De kinderen in de klas kwamen zelf met de suggestie om dat te veranderen naar man en man. Een mooi voorbeeld van homo-acceptatie, vindt Voorberg. Maar het gevolg mag volgens hem niet zijn dat één kind buiten de boot valt.

‘Want omgekeerd zou het signaal zijn: jouw geloofsovertuiging, waarin het niet de norm is dat homo’s mogen trouwen, mag er niet zijn.’

Voorbarig

Predikant Willie Elhorst stelt in een commentaar op Facebook dat de directeur ‘voorbarig heeft gehandeld’.

‘En mijn eerste reactie is dat je een dergelijk besluit niet los kan maken van het signaal dat er onherroepelijk vanuit gaat: wat ‘anders’ is, is ‘schrapbaar’. Juist omdat het hier niet om een overtuiging gaat, maar om een seksuele oriëntatie, kun je dit niet loskoppelen van de mensen om wie het gaat, zelfs al zijn die mensen niet daadwerkelijk aanwezig, al weet je dat nooit.’

‘Ik vind het problematisch hier de geloofsovertuiging van de ouders en homoseksualiteit tot elkaar te verhouden als twee overtuigingen. Ik heb niet de overtuiging dat ik homoseksueel ben. Ik vind het niet goed of slecht. Ik bén het. En ik vind dat dat in gesprekken hierover en besluiten heel zwaar mag en moet wegen. Ik zou er daarom per saldo als directeur toch voor gekozen hebben het homostel in de musical te handhaven en tot het uiterste gaan om de ouders duidelijk te maken dat deelname van hun kind aan deze musical niet per se betekent dat zij zich alleen uitleveren aan een overtuiging die volgens hen niet goed is.’

Kamervragen

PvdA en VVD hebben Kamervragen gesteld over de kwestie. ‘Misschien zitten er wel kinderen in die klas die worstelen met hun seksualiteit. Dit is een gemiste kans om aan die kinderen te communiceren dat ze er mogen zijn’, stelt VVD-kamerlid Dilan Yesilgöz.

‘Dit was de kans om uit te leggen dat er in de wereld mensen zijn die wel en niet op je lijken. Degenen die niet op je lijken hebben dezelfde vrijheid als jij. De kinderen hebben nu geleerd: als je homo bent gaan we dat niet uitdragen, want dan zouden mensen beledigd kunnen zijn. Dat is ontzettend niet oké!’

