on

Zondag 3 juni worden in Hengelo de FBK-Games gehouden, vernoemd naar Fanny Blankers-Koen. De atlete won in 1948 vier gouden medailles tijdens de Olympische Spelen in Londen.

Radio Oost doet uitgebreid verslag van de atletiekwedstrijden in Hengelo en daarom komt de Roze Golf te vervallen

Op de foto van Ben van Meerendonk wint Fanny Blankers-Koen de 200 meter tijdens de nationale atletiek-kampioenschappen in het Olympisch Stadion in Amsterdam op 3 augustus 1947.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws