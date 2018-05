School wil leerlinge niet uitsluiten en schrapt homorollen

on

De directeur van de Anninksschool in Hengelo heeft ingegrepen in de eindmuscial van Groep 8. Hij schrapte de homorollen in het stuk, uit angst dat een leerlinge uit het gezin van Jehova’s getuige niet mee zou mogen doen. Dat meldt de Twenstsche Courant Tubantia.

De openbare montessorischool voert dit jaar een muscial op waar een man /vrouw stel voorkomt. Tijdens de repetities bedachten de kinderen dat een man/man stel veel leuker zou zijn. Twee jongens uit Groep 8 wilden de rollen wel spelen.

Toen directeur Ben de Vlugt dat hoorde, vreesde hij problemen.

‘Ik achtte dus de kans zeer groot dat het bewuste meisje niet meer mee zou mogen doen met de musical, als we dit er in zouden laten. En mijn uitgangspunt is dat álle kinderen bij dit afscheid van school moeten zijn. Daarom heb ik besloten dat we de musical spelen volgens het oorspronkelijke script, met een man/vrouw stel.’

Geen contact

De Vlugt zegt in de krant dat hij geen contact heeft gehad met de gelovige ouders. ‘Ik weet hoe zij er over denken en ik denk niet dat het geholpen zou hebben.’

Wel heeft hij over zijn beslissing gepraat met de musical-cast. „Ik heb ze uitgelegd dat ik ontzettend trots ben dat ze uit zichzelf die homorollen er in hebben gebracht. Dat is waar wij als school voor staan: ‘Iedereen doet mee, iedereen mag zijn zoals hij is’. Maar ik heb ze ook uitgelegd dat er in Nederland mensen zijn, die daar anders over denken en dat ik ook die mening wil respecteren. Ik wil niemand uitsluiten van dit eindfeest en dat gebeurt wel als we die rollen zo op het toneel brengen. Daar hadden de kinderen wel begrip voor. Ze zijn het er echt niet allemaal mee eens, dat hoeft ook niet. Maar ze begrepen de overweging wel.’

Niet acceptabel

De directeur zegt dat het geen gemakkelijke beslissing is geweest, maar dat voor hem voorop staat dat alle kinderen moeten kunnen meedoen.

Hij neemt de reacties voor lief. ‘Als ik het zo had gelaten, was dat meisje buitengesloten vanwege haar geloof. Daar had je waarschijnlijk niemand over gehoord, dat had de krant niet gehaald, maar ik had dat niet acceptabel gevonden.’

(Bron: Twenstche Courant Tubantia, foto: Google Streeview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws, Overijssel