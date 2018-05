Schlagerzanger Jürgen Marcus op 69-jarige leeftijd overleden

on

Schlagerzanger Jürgen Marcus is op 69-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn partner en manager Nikolaus Fischer bekend gemaakt.

Jürgen Marcus deed in in 1976 mee voor Luxemburg met het liedje Chansons Pour Ceux Qui s’Aiment en eindigde op de veertiende plaats. Het jaar ervoor bleef hij met Ein Lied Zieht Hinaus In Die Welt steken in de Duitse voorronde voor het Eurovisie Songfestival i

Jürgen Marcus stond bekend om zijn blonde haren, zijn nonchalante hip-swing en zijn stralende glimlach.

Zijn springplank naar het grote podium kwam eind jaren ’60 met de rol van Claude in de musical Hair. Hij brak in 1972 door met Ein Neue Liebe Ist Wie Ein Neues Leben.

‘Muziek is geweldig omdat je de emoties van mensen kunt vastleggen’, zei hij in een interview.

Jürgen Marcus leed sinds 2002 aan COPD en trad sinds 2012 niet meer in de openbaarheid. Op zijn wens werd het overlijden half mei stil gehouden. Jürgen Marcus is in besloten kring begraven.

(Bron: Deutsche Welle)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws