Homostel in Brusselse Schaarbeek belaagd door onderburen

In Schaarbeek is een homostel belaagd door de onderburen. Het stel heeft een klacht ingediend bij de politie, maar tegenover VRT NWS kan de lokale politie Brussel Noord het incident niet bevestigen.

Eén van de slachtoffers, Jeroen, zegt tegen de nieuwszender zich niet meer veilig te voelen in zijn eigen huis.

De verhouding met de onderburen was om ‘andere redenen’ al niet geweldig, zo laat Jeroen weten aan VRT NWS, en die werd er niet beter op toen zijn vriend zo’n maand geleden bij hem introk.

Jeroen maakt melding van de gebeurtenissen op Facebook, die maandag plaatsvonden.

‘Het was fysiek, het was publiek voor de hele straat, het was beschamend, pijnlijk, frustrerend, en vooral het waren mijn Turkse onderburen’, schrijft hij.

‘Oudste broer, jongste broer, papa en ja, zelfs mama, die hun zonen aan het opjutten waren om ons nog net een beetje harder te slaan dan de seconde ervoor. Het eerste deel van de aftuiging stond ik er helemaal alleen voor. Tientallen toeschouwers… Ik schreeuwde om hulp, zonder zelf fysiek te worden.’

‘Een handvol toeschouwers kwam tussenbeide maar het bleef homofobe beledigingen regenen’.

Verhuizen

Toen zijn vriend kwam helpen, werd ook die het doelwit van de agressie: ‘Hij ondergaat dezelfde agressie, woordelijk en lijfelijk. Een groepje van zes achtervolgt hem in de straten, gelukkig kan hij ontsnappen.’

‘Een toevallige voorbijganger op een fiets die het hele sensationele gebeuren gadesloeg, zegt mij dat ik maar nooit naar hier had moeten komen wonen en beter zou verhuizen. Dat zal ik dan maar doen.’

Jeroen heeft een pijnlijk kaakbeen en een blauw oog overgehouden aan het voorval, vertelt hij VRT NWS.

‘Paal en perk’

Brussels Staatssecretaris van Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) reageert op Twitter op het verhaal. ‘Hier gaat mijn bloed van koken’, schrijft ze. ‘Hier moet paal en perk aan gesteld worden. Iedereen mag houden van wie hij of zij wil. Ik hoop dat het parket hier gevolg aan geeft.’

Ook federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) heeft gereageerd. ‘Alle idiote verwijten over homonationalisme zullen me niet tegenhouden’, schrijft ze onder meer op Facebook. ‘Ik zal de relatie tussen de moslimcultuur en homohaat blijven aankaarten. Niet om mensen te stigmatiseren maar omdat ze bestaat.’

