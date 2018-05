Pride Leeuwarden is nodig want tolerantie blijkt ‘fineerlaagje’

on

In Leeuwarden is zaterdag de Pride Leeuwarden gehouden. De botenparade door de grachten trok veel bezoekers. Het evenement begon in 2015 geleden als Gay-Straight Parade en was onderdeel van het zomerfestival. Toen deden drie boten mee; dit jaar 27.

De parade werd afgesloten met een feest op het Mata Hari Plein, met een optreden van onder andere Lois Lane.

De pride is hard nodig zegt mede-organisator Talitha Boersma in de Leeuwarder Courant: ‘De tolerantie voor lhbt-mensen lijkt heel gewoon, maar het blijkt nog steeds dat het maar een fineerlaagje is. Er is veel discussie over, mannen die hand in hand lopen worden in elkaar geslagen. Het wordt wel getolereerd, maar je mag niet laten zien wie je bent. Daarom is het noodzaak.’

