Radio 27-05: Over pesten en gepest worden in Diepenheim

Het boek Reünie van Gaby den Held begint op het terras van Café Boonk in Diepenheim, als Dorian zijn oud-klasgenoot Titus na jaren weer ontmoet. Dorian wordt uitgenodigd voor een reünie . Het verhaal eindigt in de Schipbeek.

Schrijver Gaby den Held vertelt op het terras van Boonk –tegenwoordig Irma’s Café- en langs de boorden van de Schipbeek over het boek, dat vooral gaat over pesten en gepest worden en over slachtoffers die zich ontpoppen als daders.

Ook draagt Gaby den Held voor uit zijn werk op een bijzondere manier: hij heeft tekstfragmenten op muziek gezet.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 27 mei tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

