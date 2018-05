Fotograaf Erwin Olaf schenkt ‘kerncollectie’ aan Rijksmuseum

on

Fotograaf Erwin Olaf heeft 412 foto’s, zeven video’s en talloze tijdschriften geschonken aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Ook heeft het museum nog 60 foto’s en drie video’s gekocht voor 200.000 euro.

De foto’s van de 58-jarige fotograaf vormen de ‘kerncollectie’ van zijn 40 jaar oude oeuvre. Elke twee jaar zal er in overleg met Olaf worden bepaald wat er aan de collectie wordt toegevoegd.

Het Rijksmuseum beheert de nationale fotocollectie van zo’n 200 duizend foto’s. Daarin hoort het werk van Olaf, zegt Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits in de Volkskrant: ‘Hij is een van de belangrijkste fotografen van het laatste kwart van de 20ste eeuw. Niet alleen omdat hij de homo-emancipatie een gezicht heeft gegeven, ook omdat zijn werk diep is geworteld in de visuele Nederlandse kunst. Denk aan de overeenkomsten met de eenzaamheid van de treurende Jeremia van Rembrandt of de klare lijn en strikte regie in de schilderijen van Vermeer. Als je kijkt naar zijn zorgvuldige afdrukken past hij, als neurotisch perfectionist, ook in de Nederlandse traditie van het vakmanschap.’

Kiss-in

Olaf is een voorvechter voor homo-emancipatie. Zo organiseerde hij een ‘kiss-in’ in Amsterdam nadat een snackbarhouder hem had verzocht om niet voor zijn snackbar te zoenen met zijn vriend.

Controversieel

Olaf werd bekend in de jaren ‘80 bekend met controversiële foto’s. Hij portretteerde bijvoorbeeld naakte bejaarden, mannen met erecties en forse naakte vrouwen in bondagekleding.

In 1989 won hij de Eerste Prijs voor Jonge Europese Fotografen.

Koninklijk huis

De laatste jaren werden z’n foto’s minder controversieel. In 2011 won Olaf de Johannes Vermeerprijs. Hij maakte foto’s voor de Koninklijke familie. Ook de portretfoto’s ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van koning Willem-Alexander.

Zestigste verjaardag

Ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag is er volgend jaar niet alleen een tentoonstelling in het Rijksmuseum, maar ook in het Gemeentemuseum en het Fotomuseum in Den Haag

Een uitgebreid interview met Olaf is te lezen in de Volkskrant.

(Bron: de Volkskrant, NOS, foto: Sebastiaan ter Burg)

