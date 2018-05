Zwolle biedt de plannen aan voor Roze Zaterdag 2020

on

De initiatiefnemers, die Roze Zaterdag in 2020 naar Zwolle willen halen, presenteren zaterdag 2 juni het bidbook aan vertegenwoordigers van de stichting Roze Zaterdag Nederland, de organisatie die jaarlijks de Roze Zaterdag toewijst aan een gemeente.

In het bidbook staat omschreven hoe de dag er uit gaan zien, wie er bij de organisatie betrokken zijn en hoe het evenement gefinancierd wordt.

Op het gemeentehuis van Zwolle wordt die dag een officieel moment gehouden, waarbij het bidbook wordt aangeboden in aanwezigheid van burgemeester Meijer en vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland en vertegenwoordigers uit de Zwolse gemeenteraad.

Aansluitend krijgen de vertegenwoordigers van Roze Zaterdag Nederland een rondleiding door de binnenstad.

Er zijn nog meer steden in de race om in 2020 Roze Zaterdag te mogen organiseren. Welke steden dat zijn is niet helemaal duidelijk, maar het zou gaan om Hengelo, Leeuwarden en Roozendaal.

Emmen was ook kandidaat, maar haakte af nadat de gemeenteraad geen geld wilde uittrekken voor het evenement

Dit jaar is Roze Zaterdag op 23 juni in Gouda. Daar wordt bekend gemaakt in welke gemeente Roze Zaterdag in 2020 wordt gehouden.

(Bron: Roze Golf)

