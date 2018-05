Paus tegen homo: God heeft je zo gemaakt en houdt zo van je

on

‘God heeft je zo gemaakt en houdt zo van je.’ Paus Franciscus zou dat hebben gezegd tegen de Chileense homoseksueel Juan Carlos Cruz tijdens een privé ontvangst eind april op het Vaticaan.

Cruz citeert de paus in een interview met de Spaanse krant El País.

De paus sprak onder vier ogen met Cruz naar aanleiding van het schandaal rond kindermisbruik in de Chileense kerk. Cruz is slachtoffer van priester Fernando Karadima, die decennialang kinderen misbruikte . De leiding deed jaren niets met klachten over de priester, totdat het Vaticaan hem uiteindelijk in 2011 schuldig bevond aan misbruik van kinderen.

Volgens Cruz vertelde de paus hem dat zijn seksuele voorkeur hem niets uitmaakt: ‘De paus houdt van je zoals je bent. Je moet gelukkig zijn met wie je bent.’

De paus heeft zich niet eerder zo tolerant uitgelaten over homoseksualiteit. Dat homoseksualiteit door God gegeven is, gaat in tegen de katholieke leer en zal binnen de kerk niet goed vallen.

Onlangs had kardinaal Eijk, het hoofd van de Rooms-katholieke kerk in Nederland, kritiek op de liberale opstelling van de paus, omdat hij de geloofsleer niet genoeg uitdraagt. Ook had Eijk kritiek op zijn Belgische collega De Kesel , die een vorm van erkenning van het homohuwelijk binnen de Rooms Katholieke kerk voorstaat. Dat druist volgens Eijk in ‘tegen de doctrine van de kerk, gebaseerd op de Heilige Schrift’.

(Bron: El País, de Volkskrant)

