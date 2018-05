Zangkoor Vocalized te gast bij Zondagmiddagsalon Deventer

on

Tijdens de Zondagmiddagsalon op zondag 27 mei komt het koor Vocalized optreden.

Vocalized is een Deventer close harmony en acapellakoor en bestaat sinds 2003. Het repertoire bestaat uit lichte muziek zoals jazz, ballads en pop. Het koor bestaat uit elf zangers en zangeressen en staat onder leiding van Meintje van Mierlo.

De Zondagmiddagsalon is een initiatief van de 50Plusgroep van COC Deventer en staat garant voor een gezellige middag in een gemoedelijke sfeer. Alle leeftijden zijn vanaf 16:00 uur welkom in De Fermerie aan het Muggeplein 9 in Deventer.

De entree is gratis, maar een vrije bijdrage wordt gewaardeerd.

