Radio 20-05: Dag tegen homofobie: eten, praten en kwissen

Donderdag 17 mei is de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie.

Dat is de dag waarop in 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit schrapte van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, de International Classification of Diseases.

Reden voor Resto van Harte om samen met het COC een speciaal ‘roze’ menu te serveren. In Enschede werd er niet alleen gegeten en gepraat, maar er werd ook een kwis gespeeld onder leiding van Freerk Jager, voorzitter COC Twente Achterhoek.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 20 mei tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

(foto: Martine Zwarteveen)

