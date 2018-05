Gay Pride in Libanon stopgezet na druk autoriteiten

on

De Beirut Pride in Libanon is stopgezet, nadat de coördinator van het evenement een overeenkomst moest tekenen, waarin hij beloofd de pride af te gelasten.

Coördinator Hadi Damien werd door de politie opgepakt en ondervraagd. Hij zat een nacht in de cel. Als hij niet zou tekenen, zou hij worden vervolgd voor ‘aanzetten tot losbandigheid en aanvallen op de openbare zeden’.

De verklaring van de organisatie van de Beirut Pride wordt niet bevestigd door de autoriteiten.

De Pride werd dit jaar voor de tweede keer gehouden en ging zaterdag 12 mei van start en zou tot zondag duren. Net als vorig jaar waren er conferenties en debatten. Voor de komende dagen stond er nog een karaoke-avond, een modeshow en een workshop over mensenrechten op het programma.

Maandag ging een lezing niet door; medewerkers van het departement van censuur – verbonden aan de nationale veiligheidsdienst – lieten de bijeenkomst annuleren.

Libanon was vorig jaar het eerste Arabische land waar een Gay Pride werd gehouden. Uit angst voor ongeregeldheden ging toen de openingsceremonie niet door.

Libanon is een van de tolerantere landen in de Arabische wereld, maar homoseksuelen worden geregeld gearresteerd. De wet in Libanon verbiedt vormen van ‘onnatuurlijke seks’. Dat wetsartikel wordt vaak gebruikt om homoseksuelen zonder aanleiding op te pakken.

(Bron: NOS, HLN, foto: Beirut Pride)

