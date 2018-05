Nederland niet meer in Top Tien LHBTI-vriendelijke landen

on

Nederland staat niet langer in de Top 10 van LHBTI-vriendelijke landen in Europa. Nederland is gezakt van plaats zeven in 2016 naar plaats elf in de deze week verschenen Rainbow Europe Index 2018 van ILGA-Europe.

De lagere positie op de lijst komt doordat in Nederland de rechten van trans- en intersekse personen niet goed geregeld zijn. Zo kent Nederland geen expliciet verbod op discriminatie van deze groepen. Ook kent Nederland geen expliciet verbod op LHBTI-discriminatie in de Grondwet en heeft Nederland geen hate crime-wetgeving om discriminatie zwaarder te bestraffen.

ILGA-Europe noemt het een ‘wake-up call’: ‘Een land als Nederland, dat altijd werd gezien als progressief, zit niet meer bij de koplopers’, zegt ILGA-Europe-directeur Evelyne Paradis. ‘Dat Nederland ooit als eerste het huwelijk openstelde, is nu niet meer genoeg. Vooral trans- en intersekse personen hebben behoefte aan meer wettelijke bescherming.’

Het COC noemt het ‘pijnlijk’ en roept regering en parlement op om snel een inhaalslag te maken.

Op de eerste plaats in de Top 10 staat opnieuw Malta, gevolgd door België en Noorwegen dat daarmee het Verenigd Koninkrijk van de derde plaats stoot.

Hekkensluiters zijn Turkije, Armenië en helemaal onderaan de lijst op plaats 49: Azerbeidzjan.

De Rainbow Index heeft betrekking op LHBTI-rechten, niet op de publieke opinie over LHBTI’s. Het complete rapport is hier te vinden.

