Campagne in Brussel tegen homofobie met gelakte nagel

In Brussel is vandaag de campagne #sharethecolor gelanceerd. Met de campagne wil de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) de aanvaarding van de LHBTI- gemeenschap stimuleren.

Symbool van de campagne is een gelakte pinknagel en met videoboodschappen en affiches wil de staatssecretaris ‘de Brusselse bevolking verenigen achter waarden van openheid en engagement’.

‘Het legaal kader is er, maar de aanvaarding van de verschillende seksuele geaardheden in de straten moet er nog komen’, stelt staatssecretaris Debaets in Het Laatste Nieuws. ‘Met een eenvoudig en discreet gebaar kan je nu je engagement tonen in de strijd tegen homofobie.’

‘We hebben een erg grote lgbtqi+-gemeenschap in Brussel. Van de ongeveer 200 Belgische lgbtqi+-verenigingen zijn er ruim 50 gebaseerd en actief in het Brussels gewest. We zijn het aan hen verschuldigd om voortrekker te zijn en garant te staan voor gelijke rechten voor iedereen.’

De campagne komt aan de vooravond van de Belgian Pride, zaterdag 19 mei.

(Bron: De Morgen, het Laatste Nieuws, foto: screenshot video)

Categorieën:Nieuws