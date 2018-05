‘Podiumbestormer’verstoort optreden Britse inzending

on

Het optreden zaterdagavond van de Britse inzending tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Portugal is verstoord door een man die het podium bestormde.

Hij griste de microfoon uit handen van zangeres SuRie.

De kijkers kregen er niet veel van mee; de regie koos snel voor beelden van het publiek.

Toen de zangeres weer in beeld kwam, was nog net te zien hoe de activist werd afgevoerd. Hij is overgedragen aan de politie.

De man, met het alias Dr ACactivism, is een bekende ‘podiumbestormer’. Hij deed dat eerder bij verschillende Britse tv-shows. Hij probeerde in Lissabon reclame te maken voor een boek met zijn ideeën over corruptie binnen de politiek, media en het bedrijfsleven van het Verenigd Koninkrijk.

De EBU, de organisatie achter het songfestival, bood SuRie aan om het optreden opnieuw te doen, maar de Britse delegatie vond dat niet nodig.

‘Iets anders doen’

De Nederlandse inzending Waylon eindigde met Outlaw in ‘em op de achttiende plek. ‘Achttiende was niet waar we voor gingen en ik vind ook dat we die plek niet verdienen’, zei hij na afloop. ‘We wilden een keer iets anders doen op Eurovisie. Dat is door een boel mensen begrepen, maar door een heel groot gedeelte ook nog niet.’

Minder kijkers

Naar de finale keken in Nederland zaterdagavond ruim 3 miljoen mensen, een miljoen minder dan vorig jaar.

(Bron: Eurovision, NOS, foto: Breaking News 24/7)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:2018 Lissabon, Dossiers, Eurovisie Songfestival, Nieuws