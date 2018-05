Aan tafel vanwege Dag tegen Homofobie in Enschede

on

Donderdag 17 mei is het de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT).

De buurtrestaurants Resto Van Harte in Enschede staan de komende week in het teken van deze internationale dag.

Samen met COC Twente Achterhoek nodigt Resto Van Harte nodigt iedereen uit om mee te komen eten. Tijdens het drie gangen diner kan er worden gepraat over homofobi en transfobie en er is ‘roze’ muziek.

Op dinsdag 15 mei wordt het drie gangen diner geserveerd in wijkcentrum De Roef en op donderdag 17 mei in Speeltuin Stadsveld. De prijs is voor het drie gangen diner bedraagt € 7,–

Opgeven kan via de site van Resto Van Harte.

