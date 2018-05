Lissabon Live (16): Israel wint spannend Songfestival!

on

Israël heeft het 63ste Eurovisie Songfestival gewonnen. Wekenlang stond zangeres Netta bovenaan bij de bookmakers, maar afgelopen week leek het erop dat ze te vroeg gepiekt had, en dat Cyprus er met de winst vandoor zou gaan. Nadat de punten van de vakjury’s gegeven waren stond Oostenrijk verrassend bovenaan met 271 punten, met Zweden op de tweede plaats en 253 punten. De publieke televote bleek echter de doorslag te geven: Na een zinderende puntentelling bleek dat het publiek tóch massaal voor het lied “Toy” te kiezen.

De winst van Netta volgt exact 20 jaar na de laatste Israëlische overwinning. In 1998 won Dana International met “Diva”. Eerder won Israël ook al in 1978 (A-ba-ni-bi) en in 1979 (Hallelujah).

Waylon eindigde voor Nederland op de achttiende plaats. Na de vakjury stond de zanger op de dertiende plaats met 89 punten. Na de publieke televote kwam het eindtotaal op 121 punten.

Na de finale werden ook de uitslagen van de halve finales bekendgemaakt. De eerste Halve Finale werd gewonnen door Israël (283 punten), gevolgd door Cyprus (262 punten), Tsjechië (232 punten) en Oostenrijk (231 punten).

De tweede halve finale werd gewonnen door Noorwegen (266 punten), gevolgde door Zweden (254 punten), Moldavië (235 punten) en Australië (212 punten). Nederland eindigde hier op de zevende plaats met 174 punten. Opvallend is hier de winst voor Noorwegen, aangezien Alexander Rybak tijdens de finale vanavond niet verder kwam dan een vijftiende plaats.

