Lissabon Live (15): Wie wordt de opvolger van Salvador Sobral?

Vanavond vindt de Grand Final van het 63ste Eurovisie Songfestival plaats. Zesentwintig landen strijden in de Portugese hoofdstad om die felbegeerde eerste plaats. Wekenlang was zangeres Netta uit Israël de topfavoriet bij de bookmakers, maar afgelopen week kwam na de eerste repetities plotseling Eleni Foureira uit Cyprus sterk opzetten en ze staat nu al enkele dagen bovenaan. Daarnaast heeft Eleni ook een erg gunstige startpositie gekregen: ze mag als een na laatste optreden. Favorieten als Noorwegen en Tsjechië zijn de afgelopen dagen gaan zakken in de lijsten. Daartegenover laten nu landen als Ierland, Duitsland en Italië een stijgende lijn zien. En ook de liedjes uit Denemarken en Hongarije worden steeds populairder. Het lijkt er in ieder geval op dat het dit jaar een erg spannende strijd gaat worden.

De winstkansen voor Waylon lijken niet zo groot. Hoewel hij bij de bookmakers weer aan het stijgen is, moet Nederland rekening houden met een plaats op de rechterkant van het scorebord.

Hieronder een overzicht van alle deelnemers van vanavond:

1 – OEKRAÏNE

Artiest: MELOVIN

Lied: “Under The Ladder”

Beste resultaat: 1e plaats (2004, 2016)

2 – SPANJE

Artiest: Amaia Y Alfred

Lied: “Tu Canción”

Beste resultaat: 1e plaats (1968, 1969)

3 – SLOVENIË

Artiest: Lea Sirk

Lied: “Hvala, ne!”

Beste resultaat: 7e plaats (1995, 2001)

4 – LITOUWEN

Artiest: Ieva Zasimauskaitė

Lied: “When We’re Old”

Beste resultaat: 6e plaats (2006)

5 – OOSTENRIJK

Artiest: César Sampson

Lied: “Nobody But You”

Beste resultaat: 1e plaats (1966, 2014)

6 – ESTLAND

Artiest: Elina Nechayeva

Lied: “La Forza”

Beste resultaat: 1e plaats (2001)

7 – NOORWEGEN

Artiest: Alexander Rybak

Lied: “That’s How You Write A Song”

Beste resultaat: 1e plaats (1985, 1995, 2009)

8 – PORTUGAL

Artiest: Cláudia Pascoal

Lied: “O Jardim”

Beste resultaat: 1e plaats (2017)

9 – VERENIGD KONINKRIJK

Artiest: SuRie

Lied: “Storm”

Beste resultaat: 1e plaats (1967, 1969, 1976, 1981, 1997)

10 – SERVIË

Artiest: Sanja Ilić & Balkanika

Lied: “Nova Deca”

Beste resultaat: 1e plaats (2007)

11 – DUITSLAND

Artiest: Michael Schulte

Lied: “You Let Me Walk Alone”

Beste resultaat: 1e plaats (1982, 2010)

12 – ALBANIË

Artiest: Eugent Bushpepa

Lied: “Mall”

Beste resultaat: 5e plaats (2012)

13 – FRANKRIJK

Artiest: Madame Monsieur

Lied: “Mercy”

Beste resultaat: 1e plaats (1958, 1960, 1962, 1969, 1977)

14 – TSJECHIË

Artiest: Mikolas Josef

Lied: “Lie To Me”

Beste resultaat: 25e plaats (2016)

15 – DENEMARKEN

Artiest: Rasmussen

Lied: “Higher Ground”

Beste resultaat: 1e plaats (1963, 2000, 2013)

16 – AUSTRALIË

Artiest: Jessica Mauboy

Lied: “We Got Love”

Beste resultaat: 2e plaats (2016)

17 – FINLAND

Artiest: Saara Aalto

Lied: “Monsters”

Beste resultaat: 1e plaats (2006)

18 – BULGARIJE

Artiest: Equinox

Lied: “Bones”

Beste resultaat: 2e plaats (2017)

19 – MOLDAVIË

Artiest: DoReDoS

Lied: “My Lucky Day”

Beste resultaat: 3e plaats (2017)

20 – ZWEDEN

Artiest: Benjamin Ingrosso

Lied: “Dance You Off”

Beste resultaat: 1e plaats (1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015)

21 – HONGARIJE

Artiest: AWS

Lied: “Viszlát Nyár”

Beste resultaat: 4e plaats (1994)

22 – ISRAËL

Artiest: Netta

Lied: “Toy”

Beste resultaat: 1e plaats (1978, 1979, 1998)

23 – NEDERLAND

Artiest: Waylon

Lied: “Outlaw In ‘Em”

Beste resultaat: 1e plaats (1957, 1959, 1969, 1975)

24 – IERLAND

Artiest: Ryan O’Shaughnessy

Lied: “Together”

Beste resultaat: 1e plaats (1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996)

25 – CYPRUS

Artiest: Eleni Foureira

Lied: “Fuego”

Beste resultaat: 5e plaats (1982, 1997, 2004)

26 – ITALIË

Artiest: Ermal Meta e Fabrizio Moro

Lied: “Non Mi Avete Fatto Niente”

Beste resultaat: 1e plaats (1964, 1990)

De presentatie is in handen van Daniela Ruah, Catarina Furtado, Sílvia Alberto en Filomena Cautela. Het programma wordt geopend door de beroemde fado-zangeressen Mariza en Ana Moura. Ook de winnaar van vorig jaar, Salvador Sobral, zal gaan optreden. De Grand Final van het Eurovisie Songfestival 2018 begint om 21.00 uur op NPO 1.

(Alle foto’s: Barry Van Cornewal / De Roze Golf)

