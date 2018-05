Radio 13-05: Standpunten in plaats van een advertentie

on

In het Reformatorisch Dagblad wordt een inhoudelijke discussie gevoerd over de acceptatie van homoseksualiteit binnen de kerk.

De discussie is het gevolg van de weigering van de krant om een advertentie (foto) te plaatsen, die onder de noemer ‘onvoorwaardelijke liefde’ een positief beeld geeft van homoseksuele relaties.

De discussie wordt gevoerd door John Lapré uit Almelo en hoofdredacteur Steef de Bruijn van het Reformatorische Dagblad.

John Lapré is zelf homoseksueel en werd vanwege zijn geaardheid uit de kerk gezet. Hij schreef het boek ‘De Veilige Kerk’ en is te gast in de Roze Golf.

Verder blikt onze songfestivalspecialist Barry van Cornewal vanuit Lissabon terug op het Eurovisie Songfestival.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 13 mei tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

