Lissabon Live (14): Waylon naar finale!

Nederland staat dankzij Waylon zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival 2018. Dat werd donderdagavond duidelijk aan het eind van de tweede Halve Finale. De spanning was te snijden in de Altice Arena toen negen van de tien winnende landen bekend waren en er nog slechts één finaleplaats te vergeven was. Nederland werd als laatste genoemd en daarmee is het de vijfde keer in zes jaar tijd dat ons land naar de finale mag. De andere landen die door mogen zijn: Servië, Moldavië, Hongarije, Oekraïne, Zweden, Australië, Noorwegen, Denemarken en Slovenië.

Dit betekent ook dat Rusland en Roemenië dit jaar voor de allereerste keer stranden in de Halve Finale. De exacte uitslag wordt overigens pas ná de finale van zaterdag openbaar gemaakt.

Ongeveer een uur na de uitzending kwam de organisatie van het festival met de startvolgorde van de finale. Waylon zit aan het eind van het programma en heeft startnummer 23 gekregen.

De complete startvolgorde:

1 Oekraïne

2 Spanje

3 Slovenië

4 Litouwen

5 Oostenrijk

6 Estland

7 Noorwegen

8 Portugal

9 Verenigd Koninkrijk

10 Servië

11 Duitsland

12 Albanië

13 Frankrijk

14 Tsjechië

15 Denemarken

16 Australië

17 Finland

18 Bulgarije

19 Moldavië

20 Zweden

21 Hongarije

22 Israël

23 NEDERLAND

24 Ierland

25 Cyprus

26 Italië

De finale van het Eurovisie Songfestival begint zaterdag om 21.00 uur.

