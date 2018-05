Eurovisie Songfestival is niet meer te zien in China na censuur

on

De European Broadcasting Union (EBU) heeft de licentie voor het uitzenden van het Eurovisie Songfestival, die was verleend aan het Chinese televisiekanaal Mango TV, ingetrokken.

Mango TV zette de schaar in de eerste halve finale: de Ierse inzending van Ryan O’Shaugnessy met twee dansende mannen werd er uit geknipt en ook was de inzending van Albanië niet te zien in China, omdat de zanger Eugent Bushpepa een grote tatoeage op zijn arm heeft. Verder werden regenboogvlaggen in het publiek onzichtbaar gemaakt.

De organisator van het Eurovisie Songfestival is tegen censuur en noemt in een korte verklaring dat deze censuur niet past ‘bij onze waarden van universaliteit en inclusiviteit. We hebben een trotse traditie om diversiteit door muziek te vieren’.

Ryan O’Shaugnessy zei tegen de BBC dat hij de beslissing van de EBU verwelkomt. ‘Van het begin hebben we gezegd: liefde is liefde. Of het nu gaat over liefde tussen twee mannen, twee vrouwen, of tussen een man en een vrouw. Dit is een hele belangrijke beslissing. Ze hebben dit niet licht opgenomen, het is een stap in de juiste richting, dus ik ben hier blij mee.’

(Bron: NOS, BBC, foto: screenshot Mango TV – BBC)

