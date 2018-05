Nederland blijft erbij dat Cuba veilig is voor LHBTI’ers

on

Er komt geen onderzoek naar de situatie van LHBTI’ers op Cuba. Dat heeft staatssecretaris Harbers de Tweede Kamer laten weten, die om het onderzoek had gevraagd.

Het COC is boos en roept de Kamerleden op om ervoor te zorgen dat er alsnog een onderzoek komt.

‘Asielverzoeken van honderden Cubaanse LHBTI’s afwijzen, zonder ook maar een grondig onderzoek te doen naar de situatie op Cuba is onacceptabel’, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke.

Asielaanvragen van naar schatting tussen de drie- tot vierhonderd Cubaanse LHBTI-asielzoekers werden allemaal afgewezen.

Cuba is geen veilig land voor homoseksuelen, zeggen diverse organisaties. LHBTI-ers die naar Cuba worden teruggestuurd lopen een groot risico om in de gevangenis te belanden. Vooral transvrouwen worden zeer vaak lastiggevallen door de politie en door medeburgers Zij verdienen daarom de status van ‘risicogroep’ of ‘kwetsbare minderheidsgroep’, waardoor ze toch voor asiel in aanmerking kunnen komen.

Het COC, VluchtelingenWerk Nederland, LGBT Asylum Support en Cubaanse activisten vroegen de afgelopen tijd verschillende keren om aandacht voor de ronduit slechte situatie van LHBTI’s op Cuba en drongen aan op een soepeler asielbeleid voor deze groep.

