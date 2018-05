Mormoonse kerk stuurt geen kinderen meer naar scouting

on

De mormoonse kerk in Amerika stuurt na 2019 geen kinderen meer naar scoutingkampen . Reden is de naamswijziging van de scoutinggroep. Vanaf volgend jaar februari noemt Boy Scouts of America zich Scouts BSA.

De reden voor de naamswijziging is het besluit om vanaf volgend jaar ook meisjes toe te laten tot de scoutingkampen. De mormoonse kerk gaat na 2019 zijn eigen scoutingkampen organiseren.

De kerk stuurt jaarlijks veel kinderen op kamp, afgelopen jaar waren er dat zo’n 425.000 van de in totaal 2,3 miljoen Boy Scouts.

Liberale koers

Het conservatieve kerkgenootschap uit Utah is niet blij met de liberale koers van de scoutingorganisatie in de afgelopen jaren.

Met die koers hoopt de scouting aantrekkelijker te worden voor een breder publiek. Vijftien jaar geleden telde de organisatie nog een miljoen leden meer dan nu.

In 2013 besloot Boy Scouts of America homoseksuele jongeren toe te laten. Vorig jaar waren voor het eerst transgenders welkom.

Begrip

Boy Scouts of America is al ruim honderd jaar een begrip in de VS. Elk jaar sturen miljoenen Amerikanen hun kinderen naar de scouting, waar e in aanraking komen met sport, normen en waarden en discipline.

(Bron: NOS, foto: Boy Scouts of America)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws