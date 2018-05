Lissabon Live (13): Gaat Nederland naar de Finale?

on

Vanavond is het dan zover: de tweede Semi-Final vanuit de Altice Arena in Lissabon. Achttien landen strijden om de laatste tien plaatsen in de Grand Final van aanstaande zaterdag.

Waylon zingt namens Nederland “Outlaw In ‘Em” en is als achtste aan de beurt.

De eerste twee generale repetities, de Dress Rehearsals, verliepen voor de zanger in elk geval heel erg goed. Vooral de tweede Dress Rehearsal was heel belangrijk, omdat op dat moment de vakjury’s uit de deelnemende landen meekeken, en de liedjes gingen beoordelen. Deze punten worden tijdens de live-show pas bekendgemaakt. De punten van de jury’s vormen de helft van de eindstand. De andere helft komt donderdagavond van de televotende televisiekijkers.

Op basis van de optredens van gisteren is de verwachting dat de volgende landen zich gaan kwalificeren: Noorwegen, Roemenië, Denemarken, Moldavië, Nederland, Australië, Polen, Hongarije, Zweden en Oekraïne. Dit zou dan echter ook betekenen dat Rusland zich voor de allereerste keer niet zou weten te plaatsen voor de finale. Rusland heeft altijd veel bevriende buurlanden die meestal wel voor voldoende punten zorgen. Op basis van kwaliteit zou dat dit jaar echter geheel onterecht zijn. Afgelopen dinsdag zagen we dat “zekere finalisten” Azerbeidzjan en Armenië ook uitgeschakeld werden, dus voor Rusland wordt het ook een erg spannende avond.

Eerder deze week gaf Waylon nog een mini-concert in de Music Box, een club in het centrum van Lissabon. Hij zong daar enkele nummers waaronder natuurlijk zijn Songfesivalbijdrage.

Bekijk hier onze video van “Outlaw In ‘Em”

De tweede Halve Finale begint om 21.00 uur (Nederlandse tijd) en is te zien op NPO1.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:2018 Lissabon, Dossiers, Eurovisie Songfestival