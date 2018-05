China knipt twee dansende mannen uit songfestival

on

De censuur in China heeft ingegrepen in de uitzending van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. De beelden waren woensdag te zien op het Chinese webplatform Mango TV, maar zonder de inzending van Ierland.

Tijdens het lied Together van Ryan O’Shaughnessy dansten twee mannen en dat kregen de Chinese kijkers niet te zien. Homoseksualiteit is niet verboden in China, maar is taboe in films en tv-series.

Ook de Albanese zanger Eugent Bushpepa werd er uitgeknipt; hij heeft een tatoeage op zijn arm. Regenboogvlaggen in het publiek werden onzichtbaar gemaakt.

Tatoeages zijn sinds januari verboden in tv-uitzendingen. De voetballers van het Chinese nationale elftal dragen aangepaste kledingstukken om hun tattoos te verbergen.

Zowel Ierland als Albanië hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisiesongfestival. Of de optredens dan wel te zien zijn in China, is niet duidelijk.

(Bron: VRT, foto: screenshot inzending Ierland)

