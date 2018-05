Briefwisseling in RD na weigering postieve homo-advertentie

on

In het Reformatorsich Dagblad is woensdag een briefwisseling geplaatst tussen John Lapré, schrijver van onder meer het boek ‘De Veilige Kerk’ en hoofdredacteur Steef de Bruijn over de acceptatie van homoseksualiteit binnen het geloof.

De briefwisseling is het gevolg van de weigering van de krant om een advertentie te plaatsen die positief is over homorelaties. De advertentie was bedoeld als reactie op een flyer van de christelijke stichting Civitas Christiana, die eind maart met de krant was verspreid.

Lapré stelt in zijn bijdrage dat de flyer veel leed veroozaakt heeft bij gelovigen die in hun directe omgeving te maken hebben met homoseksualiteit. Volgens Lapré is vooral het rode kruis over de afbeelding van twee zoenende mannen een verkeerd signaal, omdat dat aangeeft dat ‘een liefdesuiting tussen twee mensen van hetzelfde geslacht een tegennatuurlijk gedrocht is en onze afkeuring verdient.’

‘Waar we in mijn ogen een grens overgaan, is als onze uitingen ertoe leiden dat mensen tot in het diepste van hun wezen pijn wordt gedaan.’

‘Uit liefde tot God’

In zijn reactie schrijft Steef de Bruijn dat het juist gelovigen pijn doet als ze geconfronteerd worden met homosekuele uitingen. ‘Ze kunnen uit de Bijbel niet anders concluderen dan dat God die seksuele relaties ondubbelzinnig afwijst, zoals ook andere seksuele verhoudingen binnen of buiten het huwelijk. Dat zeggen ze niet uit hoogmoed of uit liefdeloosheid voor die homo’s en lesbiennes, maar uit liefde tot God.’

In zijn recatie vraagt De Bruijn aan Lapré: ‘Hoe zou een christen die vanuit zijn liefde tot God en Zijn Woord relaties tussen homo’s volledig afwijst dan moeten omgaan met jongeren (en ouderen) met een andere geaardheid? Wat is een veilige kerk in jouw ogen, als die niet ook een heilige kerk is?’

Erkenning

John Lapré is ‘blij verrast’ over de toon in de bijdrage van De Bruijn en noemt het winst da hij spreekt over de echtgenoot van Lapré. Dat ziet Lapré als erkenning van zijn relatie, ook als is De Bruijn het daar niet mee eens. ‘Ik weet dat dat bij de achterban supergevoelig ligt en dat hij daar ongetwijfeld veel kritiek op zal krijgen, maar hij doet het wel.’

Lapré is bezig een antwoord te formuleren, dat naar verwachting komende woensdag in het Reformatorisch Dagblad wordt afgedrukt. De Bruijn zal daar dan weer op reageren, waarmee de discussie in de krant -in elk geval voorlopig- is gesloten.

(Bron: Roze Golf/RD)

In de Roze Golf van zondag 13 mei een gesprek met John Lapré over de briefwisseling.

John Lapré is schrijver van het boek ‘De Veilige Kerk’ en was twee keer eerder te gast in de Roze Golf om te praten over zijn ervaringen binnen de kerk.

Luister hier naar de uitzending van 27-08-2017 en hier naar het gesprek met Lapré in de uitzending van 07-01-2018

