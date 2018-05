Lissabon Live (11): Waylon’s missie is eigenlijk al geslaagd

on

In het zonovergoten en warme Lissabon werd het merendeel van de Nederlandse pers maandagochtend door Waylon en AVROTROS ontvangen in het delegatiehotel. Onder het genot van heerlijke Portugese hapjes spraken wij ook nog even met de zanger.

Je hebt nu twee repetities gehad, hoe kijk je er op terug?

Ik kijk heel goed op deze repetities terug, het was oefenen en dat heeft ons goed gedaan.

Is het uiteindelijk precies zo geworden zoals je voor ogen had?

Bijna, maar daarvoor zijn het ook repetities: om het te perfectioneren. Daar zijn we nu ook mee bezig, nog een paar kleine dingetjes, de puntjes op de i zetten. En dan moet het goed zijn.

En aan welke kleine dingetjes denk je dan?

Dat je weet waar de camera het shot pakt, dat je bijvoorbeeld weet dat je iets moet indraaien naar die camera, dat soort momenten.

Je hebt krumping nu in Nederland op de kaart gezet, maar wanneer is jouw missie in Lissabon geslaagd?

De missie is in zoverre eigenlijk al geslaagd, omdat we met iets gaan wat nog nooit eerder is gedaan, en dat er dan over gepraat wordt en dat daar een discussie over is. Het allermooiste is, en dat zie je ook, is dat het twee stijlen zijn die zo onbekend zijn in Europa, dat mensen niet zo heel goed weten wat ze er mee aan moeten. En ik denk dat dát ook iets is; dat het ook goed is om af en toe iets anders te laten zien dan hetgeen wat we allemaal gewend zijn. Muziek is hip, dansen is hip en ik combineer het slechts tot iets moois. Het was ook de bedoeling om met iets te komen wat niet eerder is gedaan. En op die manier een mark achterlaten, of je nou wint of verliest… Nogmaals, je wilt altijd winnen, want dat is de intentie waarmee je naar Lissabon gaat, maar ik heb al gewonnen als ik jonge mensen kan inspireren tot deze stijl. Dat ze misschien eens gaan luisteren naar die muziek en het gaan omarmen, en dat ze zien dat country geen saaie muziek is zoals het vaak wordt omschreven, maar dat het hele levendige echte muziek is, waarin je jezelf altijd in kunt terugvinden.

Afgelopen week heb je opgetreden op straat in Lissabon, hoe kwam je op dat idee?

We zaten met het team te bedenken hoe we nog iets leuks, iets ludieks, konden doen in Lissabon. En ik opperde het idee om op straat te gaan spelen, om leuke kleine pop-up dingetjes te doen en dat is op deze manier tot uiting gekomen. Lekker op straat, gewoon terug naar het begin. Ik ben ooit begonnen op straat met een gitaar en een hoed op z’n kop om te sparen voor een nieuwe gitaar. Dat hoef ik nu gelukkig niet meer te doen maar het was hier in Lissabon vooral heel leuk. En ook even weg uit de gekte, gewoon weer een beetje vrijheid.

Het Songfestival is inderdaad een groot circus. Je hebt het al een keer meegemaakt in 2014 met The Common Linnets. Hoe beleef je het nu, zo’n tweede keer?

Een stuk relaxter, omdat je natuurlijk weet wat er gaat komen en je bent wat dat betreft zelf in charge, is ook prettig. En verder is het eigenlijk wel hetzelfde als de vorige keer. Gewoon lekker laten gebeuren en maar zien wat er op je af komt. En vooral heel veel plezier hebben, want daarvoor is dit ook wel echt bedoeld. Gewoon om het heel leuk te hebben met een clubje waar je iets bijzonders mee gaat doen.

Wat staat er voor jou nog op het programma tot aan de tweede halve finale?

Maandagavond gaan we een showcase doen in een tentje hier samen met een paar muzikanten. Ik ga wat muziek maken voor de fans en voor de mensen die daar graag bij willen zijn. Dinsdag gaan we naar de eerste Halve Finale kijken. En woensdag en donderdag nog de generale repetities. En dan donderdagavond dus de tweede Halve Finale. We gaan vooral heel erg toeleven naar die Halve Finale én naar de Finale!

En geniet je ervan?

Ik geniet er enórm van! Ja, hoe leuk is dit! Om met een club mensen waar je dol op bent, om dit met elkaar mee te maken. Mijn team, dat zijn ook mijn vrienden, dat zijn de mensen waarmee ik leef. Dat is dan toch geweldig!

De Tweede Halve Finale van het Eurovisie Songfestival is donderdag 10 mei te zien om 21.00 uur op NPO1.

