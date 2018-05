Lissabon Live (10): Cyprus neemt leiding over na eerste Dress Rehearsals

on

Maandag stond de Altice Arena in Lissabon in het teken van de eerste generale repetities, de Dress Rehearsals, van de eerste Halve Finale. De hele show wordt dan van begin tot eind geoefend. Tijdens de middag show zijn alleen de geaccrediteerde pers en fans aanwezig in de zaal. ‘sAvonds vindt de zogenaamde Jury-show plaats. De vakjuries geven namelijk op basis van die show al hun punten, die dan tijdens de tv-uitzending pas bekend worden gemaakt. Voor de deelnemers dus een heel erg belangrijk optreden, want de jury bepaalt 50% van de einduitslag.

De Dress Rehearsals van gisteren hebben gezorgd voor een enorme verrassing: De Cypriotische zangeres Eleni Foureira heeft bij de bookmakers de torenhoge favoriet Netta uit Israel van de troon gestoten. De uitvoering van “Fuego” was dusdanig goed, dat ze nu wordt gezien als de grootste kanshebber op de overwinning.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:2018 Lissabon, Dossiers, Eurovisie Songfestival, Nieuws