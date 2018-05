Amnesty voert actie om Pride in Ankara door te laten gaan

on

De jaarlijkse LHBTI-Pride van de technische universiteit in Ankara dreigt te worden verboden. Reden voor Amnesty International om een beroep te doen op de gouverneur van Ankara om ervoor te zorgen dat de Pride, die voor zaterdag 12 mei gepland staat, door kan gaan.

De mensenrechtenorganisatie is een online actie gestart en roept iedereen op een mail met de oproep te sturen naar de gouverneur. Volgens de organisatie is het verbieden van de Pride in strijd met het recht op bijeenkomst.

De gouverneur verbood vorig jaar november alle LHBTI-evenementen in de stad. Volgens hem storen veel inwoners van de stad zich aan uitingen van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

(Bron: Amnesty International, foto: Pride 2014)

