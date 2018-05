Reformatorisch Dagblad weigert advertentie over homorelaties

on

Het Reformatorisch Dagblad weigert een advertentie te plaatsen die positief is over homorelaties. De advertentie was bedoeld als reactie op een flyer van de christelijke stichting Civitas Christiana, die eind maart met de krant was verspreid.

De flyer was een protest tegen de reclamecampagne van het kledingbedrijf Suitsupply, waarin twee zoenende mannen te zien zijn. In de flyer staat de foto met een rood kruis er doorheen.

De flyer was voor activist Jasper Klapwijk reden om een crowdfundingsactie te starten om een advertentie in de krant te krijgen, die positief is over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. Klapwijk had tot twee keer toe overleg met de krant, maar die plaatst de advertentie toch niet.

Commercieel manager Cees Hovius zegt daarover in het Reformatorisch Dagblad: ‘De advertentie heeft het over onvoorwaardelijke liefde en suggereert daarmee dat er ook intieme liefdesrelaties moeten kunnen bestaan tussen mensen van hetzelfde geslacht.’ En: ‘Naar onze overtuiging biedt de Bijbel alleen ruimte aan deze liefdesrelaties binnen een huwelijk tussen man en vrouw. Daarom moeten we de advertentie afwijzen.’

Klapwijk is teleurgesteld over de weigering: ‘Ook mensen die kiezen voor een homoseksuele relatie kun je gewoon liefhebben. Ik had gehoopt dat die ruimte voor deze advertentie er zou zijn in de krant.’

(Bron: Reformatorisch Dagblad)

