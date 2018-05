Lissabon Live (9): De laatste repetitiedag

on

Vandaag vonden de laatste gewone repetities plaats in de Altice Arena. De rechtstreeks geplaatste finalisten moesten voor de tweede keer het podium betreden. Allereerst was gastland Portugal aan de beurt. Cláudia Pascoal, met het knalroze haar, zingt “O Jardim”. Net als vorig jaar komen de Portugezen met een ingetogen lied. Alleen heeft “O Jardim” niet de kracht als Salvador’s “Amar pelos dois”. Droeg Cláudia tijdens haar eerste repetitie nog een wit gewaad, vandaag ging ze voor een spijkerbroek met lang vest. Kans is dus groot dat we haar definitieve Eurovisie outfit nog niet hebben gezien.

Het Verenigd Koninkrijk is al jaren de weg kwijt op het festival. In het verleden altijd één van de kanshebbers, maar tegenwoordig zijn ze vaker in de onderste regionen te vinden. De laatste top 10 notering was in 2009. Jade Ewen behaalde toen met Andrew Lloyd Webbers “It’s My Time” een negende plaats. Singer-songwriter SuRie heeft de zware taak om weer voor Engels succes te zorgen. Aan haar zal het in ieder geval niet liggen. Staand voor een tunnel van neonlichten staat ze vocaal haar mannetje. Het lied “Storm” is echter niet sterk genoeg om potten te breken en het Verenigd Koninkrijk zal waarschijnlijk weer ergens in de middenmoot eindigen.

Spanje stuurt het duo Alfred & Amaia met het mierzoete “Tu Cancion”. Als twee verliefde tortelduifjes hebben ze meer oog voor elkaar dan voor de camera’s en dat past ook wel bij dit lied. De chemie tussen beiden is voelbaar. Alfred is gekleed in een donkerblauw pak, en Amaia draagt een mooie donkere jurk met gouden en zilveren banen. Ook Spanje

doet het, op een enkele uitzondering na, al jaren erg slecht op het festival. De verwachting is dat Alfred & Amaia daar verandering in gaan brengen.

Duitsland mocht als volgende repeteren en onze Oosterburen hebben inmiddels een songfestivaltrauma. In 2015 en 2016 werd het land allerlaatste en vorig jaar werden ze op een na laatste. Tijd voor Michael Schulte om het tij te keren. Hij gaat het proberen met “You Let Me Walk Alone”, een mooie ballad, die verteld hoe hij omgaat met de dood van zijn vader, nu dertien jaar geleden. De zanger verdient hiermee een betere notering dan zijn recente voorgangers. Het lied zou als dark horse zomaar eens de top 5 binnen kunnen denderen

Frankrijk behoort tot de favorieten op dit festival. Bij de bookmakers staan ze nu op

de vierde plaats. Madame Monsieur bestaat uit Emilie en Jean-Karl en zij zingen “Mercy”, over een meisje dat Mercy heet, en dat geboren is op een bootje op de Middellandse Zee ten tijde van de vluchtelingencrisis in Europa. Het duo is geheel in het zwart gekleed met rode schoenen en Jean-Karl heeft een rode gitaar. Weet Madame Monsieur de Israelische Netta van de winst af te houden?

De laatste in de rij vandaag was Italië. Het duo Ermal Meta & Fabrizio Moro won in februari het San Remo festival, en mocht daarom ook naar het Eurovisie Songfestival in Portugal. Het lied “Non Mi Avete Fatto Niente” staat momenteel ook in de top 10 bij de bookmakers. Net als bij Duitsland en Frankrijk heeft ook dit lied een opvallend verhaal.

Het is geïnspireerd door enkele terroristische aanslagen uit het verleden, en bedoeld als een boodschap van verzet tegen diegenen die anderen pijn willen doen. Ermal en Fabrizio staan naast elkaar op het podium, de één in een donkerblauw pak en de ander in een spijkerbroek met blazer. De kijkers thuis zien diverse teksten uit het lied om hun heen op het tv scherm verschijnen.

Vanaf maandag beginnen de generale repetities, de zogenaamde Dress Rehearsals, waarbij de hele show van begin tot eind geoefend wordt.

