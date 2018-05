Belgische aartsbisschop komt katholieke homo’s tegemoet

on

De Belgische aartsbisschop Jozef De Kesel wil homo- en biseksuelen die willen trouwen tegemoetkomen. Een kerkelijk huwelijk, met een inzegening en het uitwisselen van ringen, gaat hem te ver.

Een symbolische erkenning in een dankviering of een gebedsdienst wil hij wel toestaan, dat meldt de NOS op basis van berichten in de Belgische media.

In een gesprek met vertegenwoordigers van de lhbt-gemeenschap zei De Kesel: ‘De Rooms-Katholieke Kerk moet homoseksuelen en lesbiennes meer respecteren, ook in hun seksualiteitsbeleving.’

Hij gaat daarmee verder dan het Vaticaan, dat zegt dat homo’s geen seks mogen hebben. Volgens De Kesel is dat standpunt niet meer houdbaar. ‘Paus Franciscus zei een poos geleden: ‘Wie ben ik om mensen die God zoeken te veroordelen?’Dat is niet niks, die uitspraak. Die woorden waren tien jaar geleden ondenkbaar. Franciscus heeft zijn stempel gedrukt. Dat valt niet zomaar terug te draaien.’

Geen gelijkschakeling

De organisatie Holebiwerking Mechelen had twee weken geleden een persoonlijk gesprek met de aartsbisschop. Dat zou niet zo lang geleden nog niet mogelijk zijn geweest, kregen ze te horen bij binnenkomst in het aartsbisschoppelijk paleis.

De Belgische bisschoppen tonen meer openheid sinds de aanstelling van De Kesel in december 2015. Maar de norm in de katholiek kerk blijft ook in België dat het huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw.

