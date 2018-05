Lissabon Live (8): Goede tweede repetitie Waylon

on

Vandaag mocht Waylon voor de tweede keer het Eurovisiepodium betreden. De repetitie verliep weer goed. Waylon’s vocale kwaliteiten worden nog steeds geprezen. Qua act is er in vergelijking met afgelopen dinsdag niet veel veranderd. De dansers lijken nu echter minder aggressief, en daardoor komt het geheel beter over.

Ook de hier aanwezige internationale pers is positiever over de Nederlandse bijdrage. Bij de bookmakers is er echter niets veranderd. In de totaalstand staat Waylon nog steeds op een 23ste plaats, en qua kwalificatie naar de finale staat hij nu op een zesde plaats.

Vanwege de nieuwe videoregels van het Songfestival mogen we dit jaar niet meer het hele optreden laten zien.

