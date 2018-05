Lissabon Live (7): Waylon geeft optredens in de stad

on

Vrijdag heeft Waylon twee zgn. pop-up optredens gedaan hier in Lissabon. Eentje op het Rossio Plein en eentje bij de Belém toren. Behalve zijn Songfestival inzending “Outlaw in ‘em” zong hij ook “Thanks, but no thanks” en “Shadows in the dark”.

Een dag eerder had Waylon deze optredens bekendgemaakt via zijn social media kanalen. Op deze zonnige middag trok de zanger veel publiek, waaronder ook veel Nederlandse toeristen. Na afloop nam hij ook uitgebreid de tijd om met de fans op de foto te gaan.

Tijdens deze optredens werd Waylon bijgestaan door twee van zijn bandleden.

Bekijk hier onze video van “Outlaw in ‘em” op het Rossio Plein:

