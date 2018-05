Radio 06-05: Alles draait om het Songfestival in Lissabon

on

De Roze Golf is in Lissabon. Daar zijn de repetities in volle gang voor het Eurovisie Songfestival, dat de komende week gehouden wordt.

De eerste halve finale is komende dinsdag; de tweede –met de Nederlandse inzending – op donderdag. De grote finale is zaterdag 13 mei.

Wat zijn de kansen voor Waylon, hoe goed zijn de inzendingen van de andere landen?

Barry van Cornewal volgt de repetities, spreekt met deelnemers en laat zijn favoriete liedjes horen.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 6 mei tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

