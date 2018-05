Man langer vast op verdenking anti-homo geweld Amsterdam

on

Een 26-jarige Amsterdammer die verdacht wordt afgelopen zomer twee homoseksuele mannen op het Damrak in Amsterdam te hebben geschopt en geslagen, blijft langer vast zitten.

Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Dat heeft de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank beslist.

De Amsterdammer zou bij een groep van vier personen horen die in juni 2017 twee homoseksuele mannen aanviel in het centrum van Amsterdam. Drie van de vier werden in augustus 2017 aangehouden en zijn inmiddels veroordeeld.

De 26-jarige Amsterdammer bleef enige tijd buiten beeld. Hij kon na uitgebreid onderzoek van de recherche in april van dit jaar worden aangehouden.

In maart oordeelde de rechtbank dat de twee slachtoffers het doelwit waren vanwege hun geaardheid. Dat gold in elk geval voor de twee hoofdverdachten van 28 en 26 jaar. De rechtbank legde hen straffen op van 40 en 28 maanden. Een 23-jarige man die ook bij de mishandeling betrokken was, werd tot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld. Hij speelde volgens de rechtbank een minder grote rol.

De 28-jarige man is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Een datum voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de 26-jarige Amsterdammer is nog niet bekend.

(Bron: Openbaar Ministerie, foto: Google Streeview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws