Lissabon Live (5): De vierde repetitiedag

De vierde repetitiedag begon met Ethno-Jazz Band Iriao uit Georgië. Het repertoire van de band is gebaseerd op Georgische polyfone muziek en harmonie. Het lied wordt geheel in het Georgisch gezongen, maar heeft de Engelse titel “For you”. Het klinkt als een soort hymne, en de vijf heren van de groep zitten strak in het pak. Een stijlvolle inzending, en goed gezongen, maar het oogt een beetje saai.

Polen komt dit jaar met een pop/dance song. Gromee is een bekende DJ die al vele internationale samenwerkingen heeft gedaan. En in dit geval is het met de Zweedse singer-songwriter Lukas Meijer. “Light Me Up” zou zo tijdens een dancefestival kunnen worden opgevoerd, en Lukas zal ook het publiek in de Altice Arena in beweging krijgen. Op het podium worden ze bijgestaan door drie zangeressen en een zanger.

Malta presteert zeer wisselend op het festival. In de afgelopen tien jaar wisten ze vijf keer de finale niet te halen. De laatste Top 10 notering was vijf jaar geleden, toen Gianluca met “Tomorrow” net één plaats hoger eindigde dan onze Anouk. Christabelle zingt hier het uptempo lied “Taboo” en is geheel in het zwart gekleed. Ze begint haar act tussen vier LED schermen met projecties. Aangezien de Portugese omroep dit jaar heeft gekozen voor een decor zonder LED schermen, hebben de Maltezen die maar zelf meegenomen. Met overwegend donkerrode en donkerblauwe kleuren in het decor komt het geheel hard over, net als Christabelle’s uitstraling.

Bij het volgende land zullen sommige kijkers afhaken; Hongarije komt namelijk met de metalband AWS en het lied “Viszlát Nyár”. En je krijgt precies wat je verwacht: keiharde muziek, veel geschreeuw, vuurwerk en een stagedive. Zanger Örs Siklósi rent op blote voeten over het gehele podium. In hun genre zijn ze goed, en ondanks deze, voor het songfestival, afwijkende muziekstijl lijkt een finaleplaats binnen handbereik.

Na het geluidsgeweld van Hongarije, brengt Letland weer wat meer rust in het programma. De in het rood geklede zangeres Laura Rizzotto zingt de ballad “Funny Girl” in een rood decor. Ze pakt de camera’s goed en weet te overtuigen. In de afgelopen tien jaar wist Letland slechts drie keer de finale te halen. Dit jaar gaat het ze waarschijnlijk ook weer lukken.

Zweden heeft het festival tot nu toe al zes keer gewonnen, maar ze azen op een nieuwe overwinning. Het feit dat Ierland al sinds 1996 bovenaan de ranglijst staat met zeven overwinningen is voor het Scandinavische land genoeg motivatie om hun best te doen om de Ieren zo snel mogelijk te passeren. In de afgelopen zeven jaar eindigden ze maar liefst zes keer in de top 5. Dit jaar zingt Benjamin Ingrosso het funky “Dance You Off” en ook nu is de kans groot dat ze weer uitstekend gaan scoren. Het optreden ziet er, zoals we van de Zweden gewend zijn, super gelikt uit. Het is alsof je naar een videoclip kijkt.

Vanja Radovanović uit Montenegro mag als volgende het podium betreden. Het land wist tot nu slechts twee keer de finale te halen. In een lichtblauw glitterpak en omringd door vier achtergrondzangeressen in lange witte jurken brengt de zanger “Inje”, een degelijke Balkanballade. Vocaal is er weinig op deze inzending aan te merken, maar Vanja mist charisma, waardoor een finaleplaats ver weg lijkt.

Ook Slovenië heeft tot nu toe nog niet al te best gescoord op het festival, en waarschijnlijk wordt die lijn dit jaar voortgezet. De 28-jarige Lea Sirk, die tijdens Eurovision In Concert in Amsterdam vertelde een groot fan van The Common Linnets te zijn, zingt het lied “Hvala, ne!”. Omringd door vier danseressen geeft de energieke zangeres een goede show, alleen is het jammer dat haar lied niet zo sterk is.

Als laatste op deze vierde repetitiedag is Oekraïne aan de beurt. MELOVIN brengt het lied “Under The Ladder” en zoals we gewend zijn heeft Oekraïne weer veel werk van de stage-show gemaakt. De zanger begint liggend IN een piano en hij wordt op het podium bijgestaan door vier backing vocals. De act zit goed in elkaar, inclusief een brandende trap. Oekraïne heeft tot nu toe altijd de finale gehaald, en met deze bijdrage zal dat niet anders zijn.

Met Oekraïne hebben alle landen uit beide Halve Finales hun eerste repetitie gehad. Morgen begint de tweede repetitieronde.

(foto’s: Barry van Cornewal / Roze Golf)

