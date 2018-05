Lissabon Live (4): Eerste repetities Nederland en Australië

on

Na maanden van voorbereiding was het dinsdagmiddag dan eindelijk zover: de eerste repetitie van Waylon. In Songfestivalland waren de verwachtingen vooraf hooggespannen, want de zanger staat daar natuurlijk ook bekend als de helft van The Common Linnets, die in 2014 met Ilse DeLange de tweede plaats behaalde. Vocaal is het een sterk optreden, maar de staging eromheen werd toch met enige verbazing ontvangen in het perscentrum in Lissabon. Waylon staat, in een jas met tijgerprint, op een verhoging en wordt omringd door vier muzikanten. Na het eerste refrein blijken de muzikanten ook Krumping-dansers te zijn. Waylon gaf hierover uitleg tijdens zijn persconferentie; Krumping is een outlaw in de danscultuur, en daarmee geheel passend bij zijn lied “Outlaw In ‘Em”. Veel Songfestivalfans vinden juist dat deze dansers, en met name de prominent aanwezige close-up shots van de dansers, afbreuk doen aan Waylons performance. Bij de bookmakers zakte Nederland naar aanleiding van deze repetitie naar een twintigste plaats.

Als laatste land op deze derde repetitiedag was Australië aan de beurt. Het land dat in 2015 eigenlijk eenmalig zou meedoen ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van het Songfestival, is inmiddels toe aan hun vierde inzending. Na een vijfde (Guy Sebastian), een tweede (Dami Im) en een negende plaats (Isaiah), is het aan zangeres Jessica Mauboy om deze succesvolle reeks voort te zetten. De sympathieke en zeer energieke zangeres is al jarenlang erg populair in haar thuisland, en heeft zelfs al opgetreden voor President Obama. Op het Eurovisie-podium zingt ze het up-tempo lied “We Got Love”. Gekleed in een paars-blauw kort jurkje danst ze zonder strakke choreografie, maar vol enthousiasme, over het podium.

Woensdag gaat de repetitieweek verder met de eerste repetities van Georgië, Polen, Malta, Hongarije, Letland, Zweden, Montenegro, Slovenië en Oekraïne.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:2018 Lissabon, Dossiers, Eurovisie Songfestival, Nieuws