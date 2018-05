Lissabon Live (3): Alexander Rybak gaat voor dubbel goud

on

De derde repetitiedag in Lissabon ging van start met het eerste land uit de tweede Halve Finale: Noorwegen. En het Scandinavische land zet gelijk hoog in, want niemand minder dan Alexander Rybak mag het land vertegenwoordigen. De zanger won het festival al een keer in 2009, en scoorde toen met “Fairytale” een grote Europese hit. Dit jaar probeert hij het met “That’s How You Write A Song”. Het is een uiterst simpel, haast kinderlijk, liedje geworden met een funky beat. Door de presentatie, choreografie en zijn innemende uitstraling zal dit lied toch wel de nodige punten weten te scoren. Alexander gaat dan ook echt voor een tweede overwinning. Op het podium bijgestaan door vier dansende backing vocals die het vrolijke plaatje compleet maken.

Het volgende land is Roemenië. Vorig jaar jodelde het land zich naar een uitstekende zevende plaats met het duo Ilinca & Alex. Dit jaar proberen ze het met de band The Humans. De groep rond leadzangeres Cristina Caramarcu brengt een mooie stage show rond hun nummer “Goodbye”. Het lied begint heel ingetogen en ontpopt zich tot

een stevige popsong, waarin Christina, gekleedt in een paarse jurk, haar sterke vocale kwaliteiten kan laten horen. Behalve de groep, geheel in het wit gekleedt, staan op het podium vele zwarte etalagepoppen met witte maskers.

Servië zorgt met Sanja Ilić & Balkanika en het lied “Nova Deca” (Nieuwe Kinderen) voor een ethnische sound op het festival. Het begin klinkt heel mystiek en qua zang zit het ook wel goed met dit nummer. Of heel Europa hiervoor zal vallen is echter nog maar de vraag.

Als vierde in de rij komt San Marino. Het kleine staatje heeft internationale hulp ingeroepen via internet, en uiteindelijk wonnen de Maltese Jessika Muscat en de Duitse Jenifer Brening de felbegeerde ticket voor de trip naar Portugal. “Who We Are” is een onopvallend poplied met wat rap, en men probeert het geheel nog wat uitstraling te geven door een aantal kleine robots mee te nemen. Veel zal dat niet helpen, want San Marino zal ook dit jaar weer roemloos in de Halve Finale blijven steken.

<later meer>

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:2018 Lissabon, Dossiers, Eurovisie Songfestival, Nieuws