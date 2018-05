Actie om uitzetting van homo naar Guinee te voorkomen

on

In de Franse stad Nîmes is gisteren opnieuw geprotesteerd tegen de dreigende uitzetting van de 28-jarige Moussa naar Guinee. De man wordt vastgehouden in een detentiecentrum in Nîmes, nadat uitzetting afgelopen zondag mislukte.

De piloot weigerde hem mee te nemen in het vliegtuig, omdat er te weinig zitplaatsen waren.

Ook donderdag werd er geprotesteerd, waarna geprobeerd werd de man naar Guinee uit te zetten.

Een aantal organisaties doet nu een dringend beroep op de autoriteiten om Moussa in Frankrijk asiel te verlenen.

In brand gestoken

Moussa kwam in 2015 met een werkvergunning naar Frankrijk. Hij ontvluchtte Guinee vanwege zijn geaardheid, nadat zijn vriend voor zijn ogen in brand werd gestoken .

AIDES, een organisatie die strijd voor de rechten van homoseksuelen, waar Moussa als vrijwilliger actief was, zegt in een verklaring: ‘Moussa is homo. In Guinee wordt hij geconfronteerd met meerdere jaren in de gevangenis, of erger nog, lynching, zoals die van zijn metgezel.’

Ook RESF, Réseau Education Sans Frontières, probeert Moussa in Frankrijk te houden en noemt de poging om hem uit te zetten ‘een gebaar van totale onmenselijkheid’.

‘Moord’

Elodie, een vriend van Moussa, vertrouwde de regionale krant Midi Libre toe: ‘Uitzetting van Moussa is de moord. Als hij terugkeert naar Guinee, zal hij het ideale doelwit zijn van alle lokale homofoben.’

De detentie van Moussa is met 15 dagen verlengd. AIDES vraagt ​​de heroverweging van zijn asielaanvraag bij OFPRA (Frans Bureau voor de Bescherming van Vluchtelingen en Staatlozen). ‘Is ons land gek geworden? Waar zijn mensenrechten? Waar is de traditie van gastvrijheid? Waar is solidariteit?, ‘schrijft AIDES in een verklaring.

Met de hashtag #LIBEREZMOUSSA wordt actie gevoerd voor Moussa.

