Eurovisiesongfestival zanger Tsjechië na sprong in ziekenhuis

De Tsjechische songfestivaldeelnemer Mikolas Josef is zondagmiddag met een rugblessure opgenomen in een ziekenhuis in Lissabon.

De zanger, die tijdens de uitvoering van zijn lied “Lie to me” een acrobatische sprong maakt, kreeg na afloop van de eerste repetities last van zijn rug en werd voor de zekerheid door de arts op het songfestivalterrein doorverwezen naar het ziekenhuis voor een check-up.

Daarom moest Mikolas ook verstek laten gaan bij de eerste Tsjechische Meet & Greet met pers en fans. Volgens de Head of Press Kryštof Šámal zou het slechts om een lichte blessure gaan en was de check-up in het ziekenhuis een voorzorgsmaatregel.

Na enkele uren bleek de situatie zich te verslechteren; Mikolas kon vanwege de blessure zelfs niet meer lopen en werd hij overgebracht naar een ander ziekenhuis. De zanger maakte daar zelf melding van op zijn social media accounts. Of dit de deelname van Tsjechië aan het songfestival in gevaar brengt, of dat de zanger tijdig hersteld zal zijn, is op dit moment nog niet bekend.

(Bron: Roze Golf, foto: Mikolas Josef Instagram/Facebook)

