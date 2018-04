Mishandeling in Keulen na afspraak met homoprostituees

on

In Keulen zijn in de nacht van zondag op maandag drie mannen met ijzeren staven in elkaar geslagen. Ze hadden een afspraak met twee homoprostituees.

Eén van de slachtoffers (31) raakte zwaar gewond en wordt kunstmatig in coma gehouden. De twee andere slachtoffers (30 en 40 jaar oud) zijn ook zwaar gewond, maar buiten levensgevaar.

De drie aanvallers zijn spoorloos. Over het motief tast de politie in het duister, maar ziet de mishandeling als poging tot moord.

(Bron: Kölnische Rundschau)

