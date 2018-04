Lissabon Live (2): De tweede repetitiedag

on

De tweede repetitiedag werd geopend door Macedonië. Het band Eye Cue bestaat uit zanger en gitarist Bojan Trajkovski, zangeres Marija Ivanovska en drummer Ivo Mitkovski en ze worden op het podium bijgestaan door drie achtergrondzangeressen. Het lied “Lost And Found” weet hier in Lissabon geen indruk te maken, en de kans dat het doorgaat naar de finale is erg klein. Dat zou wederom een enorme tegenvaller voor Macedonië zijn, aangezien het land in de afgelopen tien jaar slechts één keer in de finale stond.

Kroatië stuurt de 25-jarige Franka met het lied “Crazy”. Qua zang en performance wist de zangeres, gekleed in een mooie zwarte jurk, een ijzersterke performance neer te zetten. Ze pakt de camera’s goed en wist vandaag enorm veel indruk te maken. Dit kan nog wel eens een van de outsiders zijn op dit festival. Bij de bookmakers zijn de kansen voor een finaleplaats vandaag omhoog geschoten.

Zanger César Sampson uit Oostenrijk begint op een verhoogd podium dat tijdens het eerste refrein langzaam naar beneden komt. In een grijze outfit zingt hij het soulvolle “Nobody But You”. Het geheel wordt mooi in beeld gebracht bij een donker decor, dat naar het einde toe een rode belichting krijgt. De zanger mist echter nog wel de nodige uitstraling, zeker tijdens het tweede gedeelte van het lied waar hij nu nog wat doelloos over het podium loopt. Als de zanger dat de komende dagen in orde brengt, zou een finaleplaats zeker haalbaar kunnen zijn.

Griekenland is de volgende in de rij. Zangeres Yianna Terzi krijgt van mij al extra punten vanwege het feit dat ze in het Grieks zingt. Het lied “Oniro Mou” is een krachtig gezongen lied met duidelijke Griekse klanken. Yianna draagt een witte jurk en heeft een blauw beschilderde handpalm. Tijdens het optreden hangen tientallen extra lampen boven het podium die een speciaal effect geven. Helaas wordt het geheel nogal statisch gebracht, en dat kan punten kosten. Maar al met al een goede Griekse bijdrage.

Een van de fan-favorieten dit jaar is Saara Aalto uit Finland. De zangeres werd tweede bij The Voice of Finland (2012) en ook tweede bij The X Factor UK (2016). In 2011 en 2016 deed ze al mee aan de Finse voorronde van het Eurovisie Songfestival. Dit jaar was er geen voorronde en werd Saara gevraagd om haar land te vertegenwoordigen. Saara begint haar popsong “Monster” staand tegen een ronde schijf die haar een keer over de kop laat draaien. Daarna volgt er samen met haar vier dansende backingvocals een strakke choreografie. Er gebeurt echter zoveel op het podium dat kleine foutjes grote gevolgen kunnen hebben. Zo lukte het tijdens een van de repetities niet om het veiligheidsriempje waarmee Saara aan de draaischijf vastzit, tijdig los te krijgen. De drukte gaat ook ten koste van Saara’s vocale kwaliteiten. Tot slot worden we ook getrakteerd op een waterval van vuurwerk. Misschien allemaal iets teveel van het goede dus.

Vooraf behoorde Armenië tot een van mijn persoonlijke favorieten. Sevak Khanagyan zingt het lied “Qami” maar tijdens de eerste repetitie wist de zanger nog maar weinig indruk te maken. Vocaal is er niets op aan te merken, met geheel komt vandaag erg saai over. Armenië wist tot nu toe slechts éénmaal de finale niet te halen. Hopelijk wordt dit niet de tweede keer.

Broer en zus Stee en Coco Gfeller vertegenwoordigen Zwitserland onder de naam ZiBBZ. De kleuren rood en zwart vormen een hoofdbestanddeel bij dit optreden. De kleding en het licht zijn uitstekend op elkaar afgestemd. Coco loopt als een echte rockchick veel over het grote podium en ook de brug die erop staat wordt tijdens dit optreden gebruikt. Het nummer “Stones” weet echter niet drie minuten de aandacht vast te houden. Het feit dat Coco op het drumstel van Stee gaat staan, en de vuurwerkstaven die beiden vasthouden aan het einde, kunnen hier weinig aan veranderen.

