Lissabon Live (1): De eerste repetities

Op 8, 10 en 12 Mei a.s. vindt het 63ste Eurovisie Songfestival plaats in de Portugese hoofdstad Lissabon. En voor de negentiende keer is ook De Roze Golf weer live aanwezig bij het grootste muzikale televisie evenement. Barry van Cornewal zal de komende twee weken verslag doen van alle gebeurtenissen in en rond de Altice Arena.

Vandaag ging het hele circus van start met de repetities van de eerste tien landen uit de eerste Halve Finale.

Het festival wordt geopend door zangeres Aisel uit Azerbeidzjan, die van origine een klassiek pianiste is. Hier in Lissabon is daar overigens weinig van te merken, want het niemandalletje “X My Heart”, is een vrolijke opening van de show, maar ook niet meer dan dat. Staand op verhogingen wordt ze ondersteund door vier dansers en wordt het geheel mooi in beeld gebracht, inclusief special effects waarmee de illusie van sterrenstof rondom de zangeres wordt gecreëerd. Ook de mist- en windmachine

ontbreken niet. Toch kan dit alles niet verhullen dat de gouden tijden van Azerbeidzjan eigenlijk voorbij zijn. In de tien jaar dat het land nu meedoet aan het Songfestival heeft het land als één van de weinigen altijd de Grand Final gehaald. De eerste zes inzendingen behaalden steeds een hoge top 8 notering inclusief een overwinning in 2011 (“Running Scared”). De afgelopen vier jaar werd de Top 10 echter niet meer gehaald. En dat zal dit jaar niet anders zijn.

IJsland wordt vertegenwoordigd door de 19-jarige sympathieke Ari Ólafsson. Wie denkt dat je dan een hip modern nummer voorgeschoteld krijgt komt bedrogen uit. “Our Choice” is een traditionele Songfestival powerballad zoals we die ook in het verleden al vaak hoorden. Ari is een klassiek geschoolde zanger en zal dit najaar beginnen met een studie aan de Royal Academy of Music in London. Gekleed in een wit pak met

rode accenten, wordt Ari bijgestaan door vijf backing vocals, waaronder de schrijfster van het lied Thorunn Clausen, die ook tijdens Eurovision In Concert in Amsterdam

het podium met hem deelde. In deze Halve Finale is het echter maar de vraag of dit lied goed genoeg is om door te stoten naar de zaterdagavond.

Eugent Bushpepa uit Albanië maakt vocaal veel indruk tijdens het lied “Mall”. Het popnummer scoort nog niet hoog bij de bookmakers, maar is wel een van mijn persoonlijke favorieten. Samen met zijn band en twee backingvocalisten zet Eugent een erg goede performance neer, in een overwegend rood gekleurd decor. Albanië doet het over het algemeen niet zo goed op het festival, maar met dit lied én deze uitvoering

verdienen eigenlijk wel een finaleplaats.

België doet het daarentegen de laatste jaren juist erg goed op het festival. Na een vierde plaats in 2015, een tiende plaats in 2016 en een vierde plaats in 2017, zijn de verwachtingen bij onze Zuiderburen dit jaar ook hooggespannen. De 28-jarige Laura Groeseneken, die optreedt onder de naam Sennek, brengt een mysterieuze popsong, “A Matter Of Time”, dat zo uit een James Bond film zou kunnen komen. Net als onze Waylon heeft ook Sennek de hulp ingeroepen van regisseur Hans Pannecoucke. Wat precies

zijn invloed op de staging is geweest is me nu nog niet duidelijk, al begint het openingshot met alleen de ogen van de Belgische zangeres in beeld. Iets wat we ook al zagen bij Trijntje Oosterhuis in 2015, toen ook de hulp van de Belgische regisseur was ingeroepen. Hoewel Sennek het lied prima zingt, mist het geheel tijdens deze eerste repetitie de echte WOW!-faktor.

Tsjechië doet dit jaar voor de zevende keer mee, en slechts één keer wist het land de finale te halen. Dat was in 2016 met Gabriela Guncíková en het lied “I Stand”. De 22-jarige Mikolas Josef doet het in aanloop van de Halve Finale al een stuk beter. Hij staat momenteel vierde bij de bookmakers. Het lied “Lie To Me” is een hedendaags catchy popnummer met een aanstekelijk trompetdeuntje. Mikolas wordt bijgestaan door twee dansers, maar weet tijdens de eerste repetitie nog niet echt te imponeren.

Volgende land in de rij is Litouwen. Zangeres Ieva Zasimauskaite begint zittend op de grond en er verschenen tijdens het optreden diverse projecties om haar heen op het podium. Een rustpunt tussen de inzendingen van Tsjechië en Israël. Ieva gaf een breekbare performance en dat maakte indruk in het perscentrum. Aan het eind van het lied ontmoet ze op een brug overigens haar grote liefde.

Al wekenlang staat Israël bovenaan bij de bookmakers. Zangeres Netta is een opvallende verschijning en haar lied “Toy”, dat geschreven is met de #metoo beweging in het achterhoofd, heeft alles in huis om een grote hit in Europa te worden. In een kimono-achtige outfit, en met tientallen chinese gelukskatjes op het podium zorgt Netta, samen met drie danseressen, voor drie enerverende minuten. Zal Netta haar favorietenrol waar kunnen maken? Ze deed het vandaag goed, maar perfect was het zeker nog niet.

Wit-Rusland stuurt Alekseev naar Lissabon. De zanger zingt het lied “Forever” en begint zijn optreden met een roos in zijn hand die hij aan de camera geeft, die de bloem vervolgens weer doorgeeft aan een danseres in een rood gewaad. Als een volleerde Robin Hood schiet ze vervolgens deze roos met een boog dwars door de hand van ALEKSEEV. Alsof dat nog niet genoeg is stromen er met behulp van special effects rozenblaadjes door het beeld en gaat het podium waarop de zanger staat ook nog een stuk omhoog. Al met al gaat de Wit-Russische volledig over the top, wat jammer is, want niemand let meer op het lied zelf, en hier in het perscentrum werd er zelfs hard om gelachen.

Estland zorgt voor een ander geluid in deze eerste Halve Finale. De klassiek geschoolde Elina Nechayeva laat zien waar haar muzikale roots liggen met het crossover lied “La Forza”. De zang is perfect en de jurk die Elina draagt is echt gigantisch. Projecties op deze jurk zorgen voor een visueel spektakel, en de Estse inzending zal met gemak doorstromen naar de finale op zaterdag.

Als laatste op deze eerste repetitiedag was Bulgarije aan de beurt. Na vele magere jaren behaalde het land in de afgelopen twee jaar respectievelijk een vierde en een tweede plaats. Logisch dat het land nu voor goud wil gaan. En dat doen ze met de speciaal voor het dit festival samengestelde groep Equinox, die bestaat uit vijf solisten die in eigen land al succesvol zijn. Het lied “Bones” is opvallend qua stijl en wordt zowel vocaal als visueel erg sterk gebracht door de in zwart gehulde goep.

Morgen staat de tweede repetitiedag op het programma en mogen de landen uit de tweede helft van de eerste Halve Finale het podium op.

(foto’s: Barry van Cornewal/Roze Golf)

